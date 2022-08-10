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Манчестер Юнайтед може купити Морату

Вчора 23:44 188 0
Представники МЮ поспілкувались з агентом гравця
Манчестер Юнайтед може купити Морату
#Атлетіко Мадрид, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до форварда Атлетіко Альваро Морати.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Представники МЮ поспілкувались з агентом гравця Хуанмою Лопесом. Перемовини пройшли успішно.

"Матрацники" готові продати його в тому випадку, якщо підпишуть іншого форварда.

Раніше повідомлялося, що Мората хоче повернутися у Ювентус.

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