Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до форварда Атлетіко Альваро Морати.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Представники МЮ поспілкувались з агентом гравця Хуанмою Лопесом. Перемовини пройшли успішно.

"Матрацники" готові продати його в тому випадку, якщо підпишуть іншого форварда.

#ManchesterUnited are really interested in signing Alvaro #Morata from #AtleticoMadrid. Positive first talks with the agent Juanma Lopez. #Atleti could sell him only after a signing of the another striker. #transfers #mutd