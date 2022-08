Нападник Бенфіки Гонсалу Рамуш може продовжити кар'єру в АПЛ.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Португальським форвардом цікавиться Ньюкасл та Вулвергемптон.

