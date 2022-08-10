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Кривцов: З кожним днем Шахтар стає все краще

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Захисник "гірників" розповів про зміни в клубі
Кривцов: З кожним днем Шахтар стає все краще
#Шахтар, #Сергій Кривцов

Джерело - Чемпіон.

Ветерани Шахтаря мають допомагати з адаптацією молодим гравцям.

Про це заявив досвідчений захисник "гірників" Сергій Кривцов.

"Дуже багато нових молодих гравців, але із кожним днем ми стаємо все краще і далі нам буде краще. Так, з цим є певна складність. Андрій Пятов і я мусимо підказувати молодим гравцям. Це наша робота".

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"Тренер вимагає від нас атакувального футболу, постійно тримати м'яч та отримувати задоволення від футболу. Ми в хороших кондиціях. Дивився на хлопців, ніхто не був дуже втомлений", - сказав Кривцов.

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