Кривцов: З кожним днем Шахтар стає все краще

Джерело - Чемпіон.
Ветерани Шахтаря мають допомагати з адаптацією молодим гравцям.
Про це заявив досвідчений захисник "гірників" Сергій Кривцов.
"Дуже багато нових молодих гравців, але із кожним днем ми стаємо все краще і далі нам буде краще. Так, з цим є певна складність. Андрій Пятов і я мусимо підказувати молодим гравцям. Це наша робота".
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"Тренер вимагає від нас атакувального футболу, постійно тримати м'яч та отримувати задоволення від футболу. Ми в хороших кондиціях. Дивився на хлопців, ніхто не був дуже втомлений", - сказав Кривцов.