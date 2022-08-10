Кривцов: З кожним днем Шахтар стає все краще

Ветерани Шахтаря мають допомагати з адаптацією молодим гравцям.

Про це заявив досвідчений захисник "гірників" Сергій Кривцов.

"Дуже багато нових молодих гравців, але із кожним днем ми стаємо все краще і далі нам буде краще. Так, з цим є певна складність. Андрій Пятов і я мусимо підказувати молодим гравцям. Це наша робота".