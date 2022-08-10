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Арсенал планує підписати хавбека Мілана

Сьогодні 15:25 204 0
Клуб Зінченка націлився на Тоналі
Арсенал планує підписати хавбека Мілана
#Мілан, #Арсенал Лондон

Джерело - isport.ua.

Лондонський Арсенал зацікавився півзахисником Мілана Сандро Тоналі.

Про це повідомляє CalcioMercato.

Мілан та Арсенал уже провели між собою попередній раунд переговорів.

Повідомляється, що россонері не горять бажанням відпускати хавбека, але за суму в 55 млн євро і більше готові прийняти пропозицію.

У разі продажу Тоналі колектив Стефано Піолі планує замінити гравця відразу двома придбаннями.

Минулого сезону італійський півзахисник провів 45 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома асистами та п'ятьма голами.

Нагадаємо Зінченко - найкращий гравець матчу Крістал Пелес - Арсенал.

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