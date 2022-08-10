Штурм - Динамо 1:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Динамо крокує до вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів!

120' Демаку отримав жовту картку за фол на Циганкові

118' Також за затримку суперника "гірчичник" отримав Віктор Циганков.

117' Бущан отримав жовту картку за затримку часу.

115' Раніше відбулася заміна в Штурма: замість Станковича на полі з'явився Фусейні.

114' Небезпечно пробивав Ланг з дальньої дистанції, але трохи повз ворота пройшов м'яч.

112' ГООООООЛ! Динамо виходить вперед! Розіграли кияни комбінацію і Циганков з передачі Буяльського поклав м'яч повз голкіпера.

111' Прасс зривав атаку і отримав жовту картку.

109' Ванат боровся з Аффенгрубером і опинився на газоні, але свисток судді промовчав.

107' Буяльський намагався видати пас у розріз на Ваната, але захисник перехопив м'яч.

106' Другий екстратайм розпочався!

Перерва пісял першої 15-хвилинки.

105' Вютріх у підкаті збив Караваєва - чергова жовта в нашому матчі.

105' Ванат збив суперника, який втікав у контратаку - "гірчичник" українському вінгеру.

105' Саркарія грубо зіграв на фланзі і отримав жовту картку, яка стала для нього другою - Штурм залишається в меншості.

103' Подвійна заміна в складі Штурма: замість Данте та Хірлендера на поле вийшли Шнегг та Демаку.

101' Ланг отримав м'яч у небезпечній позиції, але встиг Забарний вибити м'яч з-під ніг нападника.

100' Караваєв отримав "гірчичник" за фол на фланзі.

98' Заміна в складі Динамо: замість Гармаша на поле вийшов Андрієвський.

96' ГООООООООЛ! Динамо виходить вперед за сумую двох матчів! Циганков видав філігранне закидання на дальній кут воріт, де м'яч обробив Вівчаренко і пробив поміж ніг воротарю.

94' Пробивав з-за меж штрафного Любич, але вище воріт пішов м'яч.

92' Гармаш непорозумівся з арбітром через аут, який віддали господарям, а потім посперичався із захисником суперника і отримав жовту картку.

91' Додатковий час розпочався.

Завершується основний час - на нас чекають екстратайми.

90' Сутичка на фланзі через фол на Вівчаренку. Жовту картку отримав Газибегович, Сидорчук та Сакарія.

90' Пішла подача з корнеру, Гармаш вискочив вище за захисника і пробивав головою, але в поперечину влучив нападни Динамо.

90' Вівчаренко виконував простріл з лівого флангу, але лише кутовий для киян.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

87' Гармаш класний пас віддав на Буяльського, але Віталій пробив вище воріт.

86' Денис Гармаш опинився на газоні після зіткнення на фланзі, але без допомоги медиків піднявся на ноги нападник киян.

85' Пішла подача зі штрафного, але удар Буяльського виявився неточним.

84' Заміна в складі господарів: замість Хорвата гру продовжив Ланг.

83' Буяльський заробив досить небезпечний штрафний на фланзі.

82' Заміна від Мірчі Луческу: замість Шепелєва на полі з'явився Денис Гармаш.

81' Циганков пас у розріз на Буяльського видавав, але Віталій опинився у положенні "поза грою".

79' Шепелєв у боротьбі перед штрафним майданчичком суперника підіграв собі рукою.

78' Пішла подача від Караваєва, але Буяльський не зміг дістатися до м'яча.

76' Ще одна зміна в складі Динамо: Бєсєдін пішов відпочивати, замість нього на полі з'явився Ванат.

75' Заміна в складі Штурма: замість Гойлунда на поле вийшов Любич.

74' Прасс пробивав з дальньої дистанції, але м'яч влучив у Забарного.

73' Подвійна заміна в складі Динамо: замість Кендзьори та Дубінчака на поле вийшли Караваєв та Вівчаренко.

71' Закидання пішло на Гойлунда, але Бущан вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

69' Хорват у центрі поля збив Шапаренка, штрафний черговий для Динамо.

67' Дубінчак пробивав з дальньої дистанції, але від захисника м'яч пішов у руки голкіперу.

66' Гойлунд забігав за спини захисникам, але боковий суддя зафіксував суддя.

65' Правим флангом Штурм атакував, але Сирота вибив м'яч на кутовий.

63' Наважився Саркарія на дальній удар, але м'яч прийшовся у руки Бущана.

61' Дубінчак прострілював у штрафний майданчик, але від ноги захисника м'яч пішов на кутовий.

60' Швидку атаку розвивали кияни, але Кендзьора невдало подав - продовжується позиційна атака Динамо.

58' Циганков розіграв м'яч і пробив у ближній кут, але голкіпер австрійської команди впорався з цим ударом.

57' Данте збив Кендзьору на фланзі, штрафний для киян.

56' Розіграли кияни корнер, але в підсумку удар Сироти головою видався неточним.

55' Кендзьора намагався в дотик віддати на Циганкова, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

53' Станкович пробивав з дальньої дистанції після помилки від Сидорчука, але трохи вище воріт пішов м'яч.

52' Данте подавав з лівого флангу, але Забарний вибив м'яч подалі.

50' Дубінчак прострілював у штрафний майданчик, але нікого з партнерів не виявилося в зоні, куди пішов м'яч.

49' Забарний пішов у дриблінг і втратив м'яч, проте Сирота підстрахував напарника по центру обороні.

47' Шепелєв у центрі поля зіткнувся з Хірлендером - медики на полі.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм, Динамо мінімально поступається в матчі-відповіді.

44' Хорват непогано приклався до м'яча, снаряд просвистів над поперечиною.

42' Циганков намагався з льоту пробити, але вище воріт пішов м'яч.

41' Хірлендер пробивав з дальньої дистанції, але Бущан потягнув цей удар.

40' Дубінча вривався у штрафнгому майданчику, але офсайд зафіксував боковий арбітр.

38' Дубінчак прострілював з лівого флангу, але Бєсєдіну не дав пробити захисник.

37' Дубінчак намагався віддати передачу в розріз на Буяльського, але захисник перехопив цю передачу.

35' Буяльський пробивав з меж штрафнного, але м'яч пішов поруч зі стійкою.

33' Шепелєв виконав класне закидання на Циганкова, той головою скинув на Буяльського, який невдало пробив головою з метра від воріт.

32' Циганков виконував подачу з правого флангу, але цю передачу було перехоплено.

30' Бєсєдін на фланзі отримав м'яч і прострілював у район лінії штрафного майданчика, але там нікого з партнерів не опинилося.

29' Аффенгрубер збив Шепелєва на фланзі, але суддя обмежився усним попередженням.

27' Гол! Шторм відкриває рахунок в матчі-відповіді! У центрі поля помилився Бєсєдін, Прасс виконав закидання на Гойлунда, який пробив повз Бущана.

24' Газибегович у центрі поля пішов у дриблінг, але Шапаренко повернув м'яч своїй команді.

22' Данте подавав з лівого флангу, але м'яч полетів на трибуни - удар від воріт для гостей.

20' Хірландер небезпечно пробивав з-за меж штрафного майданчику, проте Бущан знову урятував свою команду.

19' Втікали кияни у контратаку, проте Буяльський помилився з передачею і віддав м'яч супернику.

18' З лівого флангу пішов простріл до воріт Бущана, але Георгій зумів перехопити м'яч і вибити його подалі від своїх володінь.

16' Сирота невдало відпасував на Бущана і м'яч ледь не закотився у ворота, але голкіпер киян встиг повернутися і нетралізувати загрозу.

15' Циганков намагався відігратися з Бєсєдіним, але після скидки Артема вінгер Динамо заслабко пробив - м'яч в руках голкіпера.

13' Контролюють кияни м'яч, але не особливо поспішають атакувати ворота суперника.

11' Станкович грубо зіграв проти Циганкова у центрі поля, жовта картка захиснику Штурма.

10' Після кутового на лфназі м'яч підхопив Данте і відразу виконував крос у штрафний майданчик, проте Бущан кулаками вибив м'яч подалі.

9' Хорват навішував у район 11-метрової позначки, але Дубінчак головою вибив м'яч на кутовий.

7' Хірлендер виконував навіс у штрафний майданчик, але снаряд перелетів усіх гравців і вилетів у аут.

6' Шапаренко віддавав передачу на Дубінчака на фланг, але крайній захисник не зрозумів партнера і м'яч пішов за межі поля.

4' З правого флангу прострілював Циганков, але Шапаренко з ходу пробив вище воріт.

2' У центрі поля Шапаренко отримав по ногах, фол на користь Динамо.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Шепелєв, Циганков, Бєсєдін

Запасні: Бойко, Нещерет, Вівчаренко, Боль, Бурда, Ванат, Яцик, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Тимчик, Кравченко

Штурм: Зібенхандль, Данте, Вютріх, Станкович, Аффенгрубер, Газибегович, Прасс, Хірлендер, Хорват, Гойлунд, Саркарія.

Запасні: Шютценауер, Джуліані, Компош, Шендль, Демаку, Ороц, Кронбергер, Ланг, Шнегг, Фусейні, Любич, Вельс.

У другому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє проти австрійського Штурма.

Матч відбудеться у вівторок, 9 серпня, на Меркур-Арені у Граці. Початок о 21:30 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:15.

Перший матч завершився з рахунком 1:0 на користь українського клубу.