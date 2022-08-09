Вернер повернувся до РБ Лейпциг

Джерело - Чемпіон.

РБ Лейпциг підписав форварда лондонського Челсі Тімо Вернера.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Вернер підписав із РБ Лейпциг 4-річний контракт. 26-річний німецький форвард виступатиме під 11-м номером.

Раніше Вернер вже виступав за РБ Лейпциг із 2016-2020 роках. З 95 голами у 159 матчах він є найкращим бомбардиром в історії клубу. У минулому сезоні на рахунку Вернера 11 голів та 6 асистів у 37 матчах за Челсі у всіх турнірах.