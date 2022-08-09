Вернер повернувся до РБ Лейпциг

Джерело - Чемпіон.
РБ Лейпциг підписав форварда лондонського Челсі Тімо Вернера.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Вернер підписав із РБ Лейпциг 4-річний контракт. 26-річний німецький форвард виступатиме під 11-м номером.
Раніше Вернер вже виступав за РБ Лейпциг із 2016-2020 роках. З 95 голами у 159 матчах він є найкращим бомбардиром в історії клубу. У минулому сезоні на рахунку Вернера 11 голів та 6 асистів у 37 матчах за Челсі у всіх турнірах.
He's back! 💪 pic.twitter.com/aRIhgSK8OV— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 9, 2022