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Вернер повернувся до РБ Лейпциг

Сьогодні 20:39 203 0
Вернер повернувся до РБ Лейпциг
#РБ Лейпциг, #Челсі, #Тімо Вернер

Джерело - Чемпіон.

РБ Лейпциг підписав форварда лондонського Челсі Тімо Вернера. 

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Вернер підписав із РБ Лейпциг 4-річний контракт. 26-річний німецький форвард виступатиме під 11-м номером.

Раніше Вернер вже виступав за РБ Лейпциг із 2016-2020 роках. З 95 голами у 159 матчах він є найкращим бомбардиром в історії клубу. У минулому сезоні на рахунку Вернера 11 голів та 6 асистів у 37 матчах за Челсі у всіх турнірах.

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