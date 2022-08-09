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Циганков та Бєсєдін вийдуть у стартовому складі Динамо на матчі зі Штурмом

Сьогодні 20:23 275 0
Став відомий стартовий склад Динамо на матчі зі Штурмом
Циганков та Бєсєдін вийдуть у стартовому складі Динамо на матчі зі Штурмом
#Динамо Київ, #Штурм Грац

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу київське Динамо на виїзді протистоятиме Штурму.

Початок матчу о 21:30. Стали відомі стартові склади команд:

Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Шепелєв, Циганков, Бєсєдін

Запасні: Бойко, Нещерет, Вівчаренко, Боль, Бурда, Ванат, Яцик, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Тимчик, Кравченко

Актуально: Штурм - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що перший матч між цими командами завершився перемогою Динамо - 1:0.

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