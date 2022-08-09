Соломон у складі Фулгема отримав травму та пропустить мінімум кілька місяців

Футболіст ушкодив меніск в матчі за дублюючий склад

Вінгер Фулгема Манор Соломон, який належить Шахтарю, зазнав ушкодження меніска.

Про це повідомляє Sport5.

У суботу ізраїльтянин дебютував за англійський клуб в офіційному матчі проти Ліверпуля, вийшовши на заміну в другому таймі. У неділю футболіст провів гру за дублюючий склад Фулгема проти Челсі, під час якого відчув дискомфорт у коліні.

Лікарі зробили МРТ - за попередніми результатами, 23-річний вінгер пропустить мінімум кілька місяців. Остаточний діагноз та терміни відновлення стануть відомі найближчим часом. Скоріш за все, Соломону знадобиться хірургічне втручання.

Нагадаємо, що у липня Соломон перейшов до Фулгема.