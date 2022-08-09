Головне
Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:52 2382
Відомий склад збірної України на чемпіонат Європи з легкої атлетики
Сьогодні 16:54 96
Ф’юрі оголосив про повернення у бокс
Сьогодні 16:39 356
Зоря оголосила про трансфер нападника Динамо
Сьогодні 13:22 1336
Збірна України виграла шахову Олімпіаду
Сьогодні 13:08 794
Динамо має тотальну перевагу в матчах із австрійськими клубами: історія протистоянь
Сьогодні 12:22 1739
Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу
Сьогодні 10:26 2642 1
Штурм прийме Динамо Київ. Розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:35 1643 1
УПЛ стартуватиме матчем Шахтар - Металіст 1925, - журналіст
Вчора 23:30 1220
Проценко завоював бронзу на турнірі в Угорщині
Вчора 22:15 514
Прямі трансляції

Соломон у складі Фулгема отримав травму та пропустить мінімум кілька місяців

Сьогодні 16:09 265 0
Футболіст ушкодив меніск в матчі за дублюючий склад
Соломон у складі Фулгема отримав травму та пропустить мінімум кілька місяців
#Фулгем, #Манор Соломон

Джерело - Tribuna.com.

Вінгер Фулгема Манор Соломон, який належить Шахтарю, зазнав ушкодження меніска.

Про це повідомляє Sport5.

У суботу ізраїльтянин дебютував за англійський клуб в офіційному матчі проти Ліверпуля, вийшовши на заміну в другому таймі. У неділю футболіст провів гру за дублюючий склад Фулгема проти Челсі, під час якого відчув дискомфорт у коліні.

Лікарі зробили МРТ - за попередніми результатами, 23-річний вінгер пропустить мінімум кілька місяців. Остаточний діагноз та терміни відновлення стануть відомі найближчим часом. Скоріш за все, Соломону знадобиться хірургічне втручання.

Нагадаємо, що у липня Соломон перейшов до Фулгема.

Коментарі ()
Популярне зараз
Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів 2382
Штурм - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Штурм - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 2085
Штурм - Динамо: онлайн-трансляція Штурм - Динамо: онлайн-трансляція 3501
Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО 9420
Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу 2642 1
Історія дня. Як журналіста Чемпіона забрали в поліцію у Граці Історія дня. Як журналіста Чемпіона забрали в поліцію у Граці 2024
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5868
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 41977
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11071 2
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 858
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 223658 5
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 17293