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Букмекери вважають Штурм фаворитом у матчі-відповіді проти Динамо в ЛЧ

Сьогодні 11:38 1189 0
Букмекери вважають Штурм фаворитом у матчі-відповіді проти Динамо в ЛЧ
#Ліга чемпіонів, #Динамо, #Штурм Грац

Джерело - Чемпіон.

Австрійський Штурм має більше шансів, ніж київське Динамо, на перемогу в другому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Коефіцієнт на перемогу Штурма в домашній грі - 2,49, на перемогу Динамо - 3,25. Нічия - 3,40.

Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ відбудеться у у вівторок, 9 серпня, у Граці. Початок - о 21:30 за київським часом. На нашому сайті можна буде подивитися пряму онлайн-трансляцію гри.

Але додамо, що прохід Динамо до наступного рауду букмекери оцінюють набагато кращим коефіцієнтом - 1,30, тоді як Штурм - 3,50. Це пов'язано із тим, що Динамо виграло перший матч із рахунком 1:0.

Факти про суперників

  • Динамо 15 разів зустрічалося з представниками Австрії - тотальна перевага української команди (10 перемог, 2 нічиї і 3 поразки);
  • Востаннє Динамо грало з австрійцями у Лізі Європи-2013/14. Тоді кияни на груповій стадії двічі зіграли з Рапідом (2:2, 3:1);
  • Сергій Сидорчук - єдиний із чинного складу, хто 9 років тому виходив на поле проти Рапіда;
  • Штурм двічі перетинався в офіційних матчах із представниками України - у раунді плей-оф кваліфікації ЛЄ 2009/10 австрійці за сумою двох матчів здолали Металіст (0:1 - у Харкові, 1:1 - у Граці);
  • У 2-му раунді Динамо за сумою двох матчів вибило з турніру турецький Фенербахче.
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