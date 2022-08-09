Штурм - Динамо 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

67' Дубінчак пробивав з дальньої дистанції, але від захисника м'яч пішов у руки голкіперу.

66' Гойлунд забігав за спини захисникам, але боковий суддя зафіксував суддя.

65' Правим флангом Штурм атакував, але Сирота вибив м'яч на кутовий.

63' Наважився Саркарія на дальній удар, але м'яч прийшовся у руки Бущана.

61' Дубінчак прострілював у штрафний майданчик, але від ноги захисника м'яч пішов на кутовий.

60' Швидку атаку розвивали кияни, але Кендзьора невдало подав - продовжується позиційна атака Динамо.

58' Циганков розіграв м'яч і пробив у ближній кут, але голкіпер австрійської команди впорався з цим ударом.

57' Данте збив Кендзьору на фланзі, штрафний для киян.

56' Розіграли кияни корнер, але в підсумку удар Сироти головою видався неточним.

55' Кендзьора намагався в дотик віддати на Циганкова, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

53' Станкович пробивав з дальньої дистанції після помилки від Сидорчука, але трохи вище воріт пішов м'яч.

52' Данте подавав з лівого флангу, але Забарний вибив м'яч подалі.

50' Дубінчак прострілював у штрафний майданчик, але нікого з партнерів не виявилося в зоні, куди пішов м'яч.

49' Забарний пішов у дриблінг і втратив м'яч, проте Сирота підстрахував напарника по центру обороні.

47' Шепелєв у центрі поля зіткнувся з Хірлендером - медики на полі.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм, Динамо мінімально поступається в матчі-відповіді.

44' Хорват непогано приклався до м'яча, снаряд просвистів над поперечиною.

42' Циганков намагався з льоту пробити, але вище воріт пішов м'яч.

41' Хірлендер пробивав з дальньої дистанції, але Бущан потягнув цей удар.

40' Дубінча вривався у штрафнгому майданчику, але офсайд зафіксував боковий арбітр.

38' Дубінчак прострілював з лівого флангу, але Бєсєдіну не дав пробити захисник.

37' Дубінчак намагався віддати передачу в розріз на Буяльського, але захисник перехопив цю передачу.

35' Буяльський пробивав з меж штрафнного, але м'яч пішов поруч зі стійкою.

33' Шепелєв виконав класне закидання на Циганкова, той головою скинув на Буяльського, який невдало пробив головою з метра від воріт.

32' Циганков виконував подачу з правого флангу, але цю передачу було перехоплено.

30' Бєсєдін на фланзі отримав м'яч і прострілював у район лінії штрафного майданчика, але там нікого з партнерів не опинилося.

29' Аффенгрубер збив Шепелєва на фланзі, але суддя обмежився усним попередженням.

27' Гол! Шторм відкриває рахунок в матчі-відповіді! У центрі поля помилився Бєсєдін, Прасс виконав закидання на Гойлунда, який пробив повз Бущана.

24' Газибегович у центрі поля пішов у дриблінг, але Шапаренко повернув м'яч своїй команді.

22' Данте подавав з лівого флангу, але м'яч полетів на трибуни - удар від воріт для гостей.

20' Хірландер небезпечно пробивав з-за меж штрафного майданчику, проте Бущан знову урятував свою команду.

19' Втікали кияни у контратаку, проте Буяльський помилився з передачею і віддав м'яч супернику.

18' З лівого флангу пішов простріл до воріт Бущана, але Георгій зумів перехопити м'яч і вибити його подалі від своїх володінь.

16' Сирота невдало відпасував на Бущана і м'яч ледь не закотився у ворота, але голкіпер киян встиг повернутися і нетралізувати загрозу.

15' Циганков намагався відігратися з Бєсєдіним, але після скидки Артема вінгер Динамо заслабко пробив - м'яч в руках голкіпера.

13' Контролюють кияни м'яч, але не особливо поспішають атакувати ворота суперника.

11' Станкович грубо зіграв проти Циганкова у центрі поля, жовта картка захиснику Штурма.

10' Після кутового на лфназі м'яч підхопив Данте і відразу виконував крос у штрафний майданчик, проте Бущан кулаками вибив м'яч подалі.

9' Хорват навішував у район 11-метрової позначки, але Дубінчак головою вибив м'яч на кутовий.

7' Хірлендер виконував навіс у штрафний майданчик, але снаряд перелетів усіх гравців і вилетів у аут.

6' Шапаренко віддавав передачу на Дубінчака на фланг, але крайній захисник не зрозумів партнера і м'яч пішов за межі поля.

4' З правого флангу прострілював Циганков, але Шапаренко з ходу пробив вище воріт.

2' У центрі поля Шапаренко отримав по ногах, фол на користь Динамо.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Шепелєв, Циганков, Бєсєдін

Запасні: Бойко, Нещерет, Вівчаренко, Боль, Бурда, Ванат, Яцик, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Тимчик, Кравченко

Штурм: Зібенхандль, Данте, Вютріх, Станкович, Аффенгрубер, Газибегович, Прасс, Хірлендер, Хорват, Гойлунд, Саркарія.

Запасні: Шютценауер, Джуліані, Компош, Шендль, Демаку, Ороц, Кронбергер, Ланг, Шнегг, Фусейні, Любич, Вельс.

У другому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє проти австрійського Штурма.

Матч відбудеться у вівторок, 9 серпня, на Меркур-Арені у Граці. Початок о 21:30 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:15.

Перший матч завершився з рахунком 1:0 на користь українського клубу.