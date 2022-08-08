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Вінгер Шахтаря перейшов у клуб другого дивізіону США

Сьогодні 19:54 140 0
Холод був в академіях Металіста та Шахтаря
Вінгер Шахтаря перейшов у клуб другого дивізіону США
#Шахтар, #Артем Холод, #Ель Пасо Локомотив

Джерело - офіційний сайт Ель Пасо Локомотива.

Півзахисник Шахтаря Артем Холод продовжить кар'єру в Ель-Пасо Локомотиві.

Про це повідомляє пресслужба техаської команди.

Деталі угоди не розголошуються.

Холод перебував в академіях Металіста та Шахтаря. "Гірники" віддавали його в оренду Металісту 1925 та Маріуполю.

Ель-Пасо Локомотив представляє ЮСЛ - другий дивізіон США. Зараз команда перебуває на 6-й позиції у Західній конференції.

Нагадаємо, Динамо та Шахтар конкурують за право підписати Назарину.

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