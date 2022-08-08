Вінгер Шахтаря перейшов у клуб другого дивізіону США

Джерело - офіційний сайт Ель Пасо Локомотива.
Півзахисник Шахтаря Артем Холод продовжить кар'єру в Ель-Пасо Локомотиві.
Про це повідомляє пресслужба техаської команди.
Деталі угоди не розголошуються.
Холод перебував в академіях Металіста та Шахтаря. "Гірники" віддавали його в оренду Металісту 1925 та Маріуполю.
Ель-Пасо Локомотив представляє ЮСЛ - другий дивізіон США. Зараз команда перебуває на 6-й позиції у Західній конференції.
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