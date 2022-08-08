Динамо - у ТОП-10 історичного рейтингу УЄФА

Рейтинг клубів, які найбільше завоювали пунктів для своїх асоціацій в таблицю коефіцієнтів з сезону-1955/56.

З'явився рейтинг команд, які принесли найбільше балів своїм країнам у таблицю коефіцієнтів УЄФА з сезону-1955/56.

На вершині опинилися іспанські гранди. Реал приніс Іспанії 180 балів, а Барселона – 173. Трійку замикає Бенфіка, далі Баварія, Ювентус, Аякс і Манчестер Юнайтед.

На 9 місці розмістилося Динамо, яке за весь час додало в скарбничку 114 пунктів (частину з них ще для рейтингу СРСР). Другий у нас, звичайно, Шахтар. "Гірники" принесли 73 пункти і опинилися на 29 місці в загальному рейтингу Європи.

Третім за успішністю від України є Дніпро – 19,23 бала. На жаль, легендарний клуб вже не покращить свої позиції. Металіст завоював для нас 11,83 бала, Чорноморець – 8,58, а Зоря – 5,46. Свій внесок зробили і Ворскла (3,95), донецький Металург (3,38) та Карпати (2,58).