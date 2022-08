Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд забив два голи у 1-у турі АПЛ проти Вест Гема (2:0.

Про це повідомляє Opta.

Він став другим футболістом в історії клубу, якому вдавалося забити двічі у першому матчі в чемпіонаті.

До нього це вдавалося лише Серхіо Агуеро у 2011-му.

