СК Дніпро-1 підписав бразильського голкіпера

Контракт з Валефом укладено терміном на 2 роки

Новачком СК Дніпро-1 став 28-річний бразильський голкіпер Макс Валеф.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з воротарем укладено терміном на 2 роки.

Макс Валеф народився 23 жовтня 1993 року у бразильському місті Терезіна, є вихованцем футбольного клубу Форталеза, в якому він і провів свою минулу кар’єру. У Серії А провів 5 матчів (пропустив 6 м’ячів), у Кубку Бразилії - 1 матч (-0), у чемпіонаті Сеаренсе (регіональна першість) - 4 матчі (-1), у Кубку Північно-Східу - 7 матчів (-4), у Кубку Лібертадорес - 4 матчі (-6).

Раніше Дніпро-1 оголосив про перехід аргентинського хавбека.