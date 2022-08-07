Австрійський клуб посилив лінію атаки

Австрійський Штурм придбав нападника Антверпена Емануеля Емегха.

Про це повідомляє пресслужба австрійського клубу.

Сторони уклали контракт до літа 2026 року.

Зазначимо, що 19-річний футболіст є вихованцем роттердамської Спарти, за яку в 35 поєдинках він забив 3 голи. На рахунку Емегха також є сім ігор за збірну Нідерландів U-19, в яких він забив 5 голів.

Нагадаємо, 9 серпня Штурм проведе матч-відповідь з київським Динамо в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція зустрічі, яка розпочнеться о 21:15 за київським часом.