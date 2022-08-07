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Лілль Фонсеки розгромив Осер: результати матчів 1 туру Ліги 1

Сьогодні 19:57 618 0
Сьогодні відбулося п'ять матчів
Лілль Фонсеки розгромив Осер: результати матчів 1 туру Ліги 1
#Брест, #Ланс, #Лілль

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 серпня, у відбулося 6 матчів у 1-у турі французької Ліги 1.

Лілль у першому офіційному матчі під керівництвом Пауло Фонсеки розгромив Осер.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
7 серпня, 1 тур

Тулуза - Ніцца 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Даллінга, 1:1 - 78 Ремзі

Анже - Нант 0:0

Ланс - Брест 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Сотока, 2:0 - 62 Сотока, 3:0 - 65 Сотока, 3:1 - 66 Белькебла, 3:2 - 82 Кастільйо(П)

Лілль - Осер 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 1 Андре, 2:0 - 3 Девід, 3:0 - 39 Девід, 4:0 - 64 Зедадка, 4:1 - 68 Шарбоньє

Монпельє - Труа 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 3 Сент-Луче, 1:1 - 12 Тард'є, 2:1 - 15 Саваньє, 2:2 - 17 Бальде, 3:2 - 81 Саваньє

Ренн - Лор'ян 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 65 автогол Теате

Сьогодні, 7 серпня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще один матч:

21:45. Марсель - Реймс

Нагадаємо ПСЖ з дублем Мессі розгромив Клермон у 1 турі Ліги 1.

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