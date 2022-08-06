Лузан: Присвячую перемогу Україні

Новоспечена чемпіонка світу в каное-одиночці на 1000-метрівці Лудмила Лузан присвятила золоту медаль Україні.

Про це каноїстка сказала у флеш-інтерв'ю одразу після перемоги.

"Хочу присвятити перемогу всій Україні. Я дуже щаслива, що маю можливість представляти Україну, воювати на спортивних аренах, відстоювати честь Батьківщини як і наші воїни на війні.

Для мене це тяжко, але ми показуємо, що Україна - неперможна. Ми обов'язково переможемо (у війні - ред).

Дякую усі хто мене підтримує!", - емоційно заявила Лузан.