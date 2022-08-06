Лузан: Присвячую перемогу Україні

Джерело - Чемпіон.
Новоспечена чемпіонка світу в каное-одиночці на 1000-метрівці Лудмила Лузан присвятила золоту медаль Україні.
Про це каноїстка сказала у флеш-інтерв'ю одразу після перемоги.
"Хочу присвятити перемогу всій Україні. Я дуже щаслива, що маю можливість представляти Україну, воювати на спортивних аренах, відстоювати честь Батьківщини як і наші воїни на війні.
Для мене це тяжко, але ми показуємо, що Україна - неперможна. Ми обов'язково переможемо (у війні - ред).
Дякую усі хто мене підтримує!", - емоційно заявила Лузан.
Нагадаємо, 6 серпня на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, який триває у канадському Галіфаксі, Лузан у парі з Четверіковою стали срібними призерками світової першості в каное-двійці на дистанції 500м, а чоловіча байдарка-четвірка виборола бронзу на тій же дистанції.
7 серпня, в останній день ЧС Лузан виступить ще у трьох фіналах.