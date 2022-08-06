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Лузан: Присвячую перемогу Україні

Сьогодні 21:10 213 0
Лузан: Присвячую перемогу Україні
#Людмила Лузан

Джерело - Чемпіон.

Новоспечена чемпіонка світу в каное-одиночці на 1000-метрівці Лудмила Лузан присвятила золоту медаль Україні.

Про це каноїстка сказала у флеш-інтерв'ю одразу після перемоги.

"Хочу присвятити перемогу всій Україні. Я дуже щаслива, що маю можливість представляти Україну, воювати на спортивних аренах, відстоювати честь Батьківщини як і наші воїни на війні. 

Для мене це тяжко, але ми показуємо, що Україна - неперможна. Ми обов'язково переможемо (у війні - ред).

Дякую усі хто мене підтримує!", - емоційно заявила Лузан.

Нагадаємо, 6 серпня на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, який триває у канадському Галіфаксі, Лузан у парі з Четверіковою стали срібними призерками світової першості в каное-двійці на дистанції 500м, а чоловіча байдарка-четвірка виборола бронзу на тій же дистанції.

7 серпня, в останній день ЧС Лузан виступить ще у трьох фіналах.

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