Металіст зіграє матч з Депортіво

Гра відбудеться 13 серпня

Джерело - Чемпіон.

Металіст зіграє з Депортіво за трофей Терези Еррери.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Цей передсезонний турнір проводиться з 1946 року і в останні роки складається з одного матчу. З 1990 року в ньому обов'язково бере участь клуб з Ла-Коруньї.

Кошти зібрані на стадіоні Ріасор передадуть на гуманітарні потреби України. У офіційному релізі змагання іспанці відзначають, що хочуть допомогти саме Харкову, як місту, яке постійно знаходиться під ворожим ударом.

Матч Депортиво - Металіст відбудеться 13 серпня. Початок о 21:30.

Нагадаємо, Металіст та Кривбас не виявили сильнішого у контрольному матчі.