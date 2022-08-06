Ліверпуль вирвав нічию у Фулгема, Тоттенгем розгромив Саутгемптон. Результати 1 туру АПЛ

В Англійській Прем'єр-лізі відбуваються матчі першого туру.

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1 туру АПЛ.

Ліверпуль несподівано втратив очки у матчі з Фулгемом (2:2)

Чемпіонат Англії - АПЛ

01 тур, 06 серпня

Фулгем - Ліверпуль 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Мітрович, 1:1 - 64 Нуньєс, 2:1 - 72 Мітрович (пен), 2:2 - 80 Салах

Борнмут - Астон Вілла 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Лерма, 2:0 - 80 Мур

Лідс - Вулвергемптон 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Поденсе, 1:1 - 24 Родріго, 2:1 - 74 Раян (автогол)

Ньюкасл - Ноттінгем Форрест 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Шер, 2:0 - 78 Вілсон

Тоттенгем - Саутгемптон 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 12 Ворд-Праус, 1:1 - 21 Сессеньйон, 2:1 - 31 Даєр, 3:1 - 61 Салісу (автогол), 4:1 - 63 Кулусевскі

Сьогодні, буде зіграно ще 1 матчі 1 туру АПЛ:

19:30. Евертон - Челсі

Раніше Арсенал з асистом Зінченка обіграв Крістал Пелес у 1 турі АПЛ.