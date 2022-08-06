Ліверпуль вирвав нічию у Фулгема, Тоттенгем розгромив Саутгемптон. Результати 1 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1 туру АПЛ.
Ліверпуль несподівано втратив очки у матчі з Фулгемом (2:2)
Чемпіонат Англії - АПЛ
01 тур, 06 серпня
Фулгем - Ліверпуль 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Мітрович, 1:1 - 64 Нуньєс, 2:1 - 72 Мітрович (пен), 2:2 - 80 Салах
Борнмут - Астон Вілла 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Лерма, 2:0 - 80 Мур
Лідс - Вулвергемптон 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Поденсе, 1:1 - 24 Родріго, 2:1 - 74 Раян (автогол)
Ньюкасл - Ноттінгем Форрест 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Шер, 2:0 - 78 Вілсон
Тоттенгем - Саутгемптон 4:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 12 Ворд-Праус, 1:1 - 21 Сессеньйон, 2:1 - 31 Даєр, 3:1 - 61 Салісу (автогол), 4:1 - 63 Кулусевскі
Сьогодні, буде зіграно ще 1 матчі 1 туру АПЛ:
19:30. Евертон - Челсі
Раніше Арсенал з асистом Зінченка обіграв Крістал Пелес у 1 турі АПЛ.