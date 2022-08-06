Циганик: ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛ

На початку наступного тижня вже має бути календар УПЛ.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Я так розумію, що на початку наступного тижня вже має бути календар УПЛ. Ще є дуже багато моментів. Має відбутися зустріч представників УПЛ з представниками УАФ. Тут є питання по тому, хто буде платити за арбітраж, за ВАР. УАФ, УПЛ чи клуби? Через це питань зараз більше, ніж відповідей.

Міністерство надзвичайних ситуацій (пряма мова Циганика, зараз орган реорганізований та має назву Державна служба України з надзвичайних ситуацій - прим.) попросило не анонсувати про початок матчів та де вони будуть відбуватися. У зв’язку із загрозою теракту в воєнний час. Зараз вимагаємо: "Ми хочемо календар УПЛ". Та може ми його й не дізнаємося. Будемо дізнаватися в останній момент", - сказав Циганик.