Transfermarkt оцінює гравця в 450 тисяч євро

На перегляді у Металісті перебуває колишній захисник харківського клубу Олександр Каплієнко.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний захисник вийшов у стартовому складі жовто-синіх у контрольному матчі з Кривбасом.

Зазначимо, що Каплієнко захищав кольори Металіста у 2016 році. Також виступав за Металург (С), Аланьяспор, Чорноморець, Смолевичі, Динамо (Тб), Тамбов, Торпедо (Москва) та Ауду (Латвія).

Transfermarkt оцінює гравця в 450 тисяч євро.

Раніше Металіст підписав голкіпера Львова.