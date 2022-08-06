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Металіст переглядає Олександра Каплієнка

Сьогодні 12:42 116 0
Transfermarkt оцінює гравця в 450 тисяч євро
Металіст переглядає Олександра Каплієнка
#Олександр Каплієнко, #Металіст

Джерело - footboom.com.

На перегляді у Металісті перебуває колишній захисник харківського клубу Олександр Каплієнко.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний захисник вийшов у стартовому складі жовто-синіх у контрольному матчі з Кривбасом.

Зазначимо, що Каплієнко захищав кольори Металіста у 2016 році. Також виступав за Металург (С), Аланьяспор, Чорноморець, Смолевичі, Динамо (Тб), Тамбов, Торпедо (Москва) та Ауду (Латвія).

Transfermarkt оцінює гравця в 450 тисяч євро.

Раніше Металіст підписав голкіпера Львова.

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