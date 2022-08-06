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НЕК продовжив оренду Дуелунда з Динамо

Сьогодні 12:10 132 0
Наступного літа данець зможе залишити український клуб вільним агентом
НЕК продовжив оренду Дуелунда з Динамо
#Динамо Київ, #Міккель Дуелунд

Джерело - sport.ua.

Нідерландський клуб НЕК із Неймегена продовжив на один сезон оренду 25-річного лівого вінгера Динамо Міккеля Дуелунда.

Про це повідомляє пресслужба НЕКа.

В офіційному комюніке повідомляється, що НЕК скористався спеціальним дозволом ФІФА для футболістів-легіонерів на призупинення дії контрактів з українськими клубами.

Дуелунд відіграв у НЕК минулий сезон також на правах оренди. На початку лютого данець висловлював надію, що нідерландці викуплять його контракт у Динамо.

Нагадаємо, Дуелунд перейшов у Динамо влітку 2018 року, уклавши 5-річну угоду. Таким чином, влітку наступного року у вінгера закінчиться контракт із Динамо, після чого він у статусі вільного агента зможе безкоштовно залишити український клуб.

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