Наступного літа данець зможе залишити український клуб вільним агентом

Нідерландський клуб НЕК із Неймегена продовжив на один сезон оренду 25-річного лівого вінгера Динамо Міккеля Дуелунда.

Про це повідомляє пресслужба НЕКа.

В офіційному комюніке повідомляється, що НЕК скористався спеціальним дозволом ФІФА для футболістів-легіонерів на призупинення дії контрактів з українськими клубами.

Дуелунд відіграв у НЕК минулий сезон також на правах оренди. На початку лютого данець висловлював надію, що нідерландці викуплять його контракт у Динамо.

Нагадаємо, Дуелунд перейшов у Динамо влітку 2018 року, уклавши 5-річну угоду. Таким чином, влітку наступного року у вінгера закінчиться контракт із Динамо, після чого він у статусі вільного агента зможе безкоштовно залишити український клуб.