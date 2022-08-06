Дніпро-1 не підпише конголезького фулбека

Правий захисник Жордан Ікоко не стане гравцем Дніпра-1 у поточне трансферне вікно.

Про це повідомляє FCDNIPRO.COM.

Наразі невідомо, чому сторони не змогли домовитись про співпрацю.

За попередніми даними, дніпряни вели перемовини з 28-річним конголезьким футболістом щодо переходу на правах вільного агента.

Ікоко є вихованцем ПСЖ, а також захищав кольори Гавра, Ланса та Генгама. На його рахунку 75 матчів у рамках Ліги 1 та 7 ігор в складі своєї національної збірної. Останнім клубом фулбека був Лудогорець.

Раніше Дніпро-1 оголосив про перехід аргентинського хавбека.