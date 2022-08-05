Динамо внесло до заявки на сезон лідера команди U-19

Гравець матиме змогу проявити себе у першій команді

Динамо внесло в офіційну заявку на сезон 18-річного півзахисника Антона Царенка.

Про це повдіомляє УПЛ.

Один із лідерів команди U-19 заявлений за киян під номером 37.

Зазначимо, що Царенко цього літа отримав шанс від тренерського штабу проявити себе в основі киян, вирушивши на збір до Швейцарії та взявши участь у кількох спарингах.

На рахунку Антона сім матчів у Юнацькій лізі УЄФА, один забитий м'яч та три асисти. Також він зіграв три матчі за збірну України U-19.

Раніше Динамо обрало найкращого гравця матчу проти Штурма.