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Динамо внесло до заявки на сезон лідера команди U-19

Сьогодні 18:12 355 0
Гравець матиме змогу проявити себе у першій команді
Динамо внесло до заявки на сезон лідера команди U-19
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Царенко

Джерело - upl.ua.

Динамо внесло в офіційну заявку на сезон 18-річного півзахисника Антона Царенка.

Про це повдіомляє УПЛ.

Один із лідерів команди U-19 заявлений за киян під номером 37.

Зазначимо, що Царенко цього літа отримав шанс від тренерського штабу проявити себе в основі киян, вирушивши на збір до Швейцарії та взявши участь у кількох спарингах.

На рахунку Антона сім матчів у Юнацькій лізі УЄФА, один забитий м'яч та три асисти. Також він зіграв три матчі за збірну України U-19.

Раніше Динамо обрало найкращого гравця матчу проти Штурма.

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