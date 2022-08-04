Головне
Динамо переграло Штурм у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
03.08.2022 22:51 1464
Зоря переграла Університатю у першому матчі кваліфікації Ліги конференції
Вчора 22:22 666
Лілль оголосив про підписання Ісмаїлі
Вчора 21:10 232
Визначився наступний суперник Вихриста
Вчора 20:55 432
Шахтар підняв ціну на Мудрика
Вчора 20:41 1317
Омріяне золото! Рік тому Беленюк став Олімпійським чемпіоном
Вчора 20:30 216
Здійснити мрію: 26 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном
Вчора 19:18 5929
Клуби УПЛ проголосували за єдиний ТБ-пул
Вчора 18:10 754
Чоботенко прибув у розташування Шахтаря
Вчора 17:10 342
Поворознюк підтримав ідею Руху про безплатні трансляції матчів УПЛ
Вчора 16:55 1260
Прямі трансляції

Зоря - Університатя Крайова 1:0. Огляд матчу Ліги конференції

Вчора 23:52 472 0
Огляд матчу Зоря - Університатя Крайова
Зоря - Університатя Крайова 1:0. Огляд матчу Ліги конференції
#Зоря

Джерело - Чемпіон.

Зоря у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій обіграла румунську Університату Крайову.

Ліга конференцій
Конференція, Півфінал
04 серпня

Зоря - Університатя Крайова 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Нагнойний

Зоря: Мацапура - Данченко, Імереков, Батагов, Вантух - Чурко (Мишньов, 78), Назарина, Булеца - Крістіан, Нагнойний (Безбородько, 81), Кабаєв (Луньов, 73).

Університатя: Лазар - Кепецине, Папп, Раул Сілва, Банку - А. Крецу (Скречу, 65), Матей - Ханка (Рівалдіньо, 78), Рогулич (Баярам, 46), Іван - Колич (Маркович, 78)

Попередження: Нагнойний, 49, Назарина, 90+5 - Банку, 6, Кепецине, 55.

Коментарі ()
Популярне зараз
Уродженець України прихистить російських футболістів в Європі Уродженець України прихистить російських футболістів в Європі 2075
Євтушенко: Ми вимагали відсторонити від чемпіонату світу представників країн-агресорів Євтушенко: Ми вимагали відсторонити від чемпіонату світу представників країн-агресорів 3602
Зоря - Університатя - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Зоря - Університатя - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 1655
Порошенко хоче судитися з Кварталом 95 через висловлювання президента Інгульця Порошенко хоче судитися з Кварталом 95 через висловлювання президента Інгульця 5283
Здійснити мрію: 26 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном Здійснити мрію: 26 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном 5929
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для фронту Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для фронту 2180
Рекомендуємо
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 26238
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 204937
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 22858
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 17073
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 5422 1
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 8664