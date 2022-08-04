Зоря - Університатя Крайова 1:0. Огляд матчу Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.
Зоря у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій обіграла румунську Університату Крайову.
Ліга конференцій
Конференція, Півфінал
04 серпня
Зоря - Університатя Крайова 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Нагнойний
Зоря: Мацапура - Данченко, Імереков, Батагов, Вантух - Чурко (Мишньов, 78), Назарина, Булеца - Крістіан, Нагнойний (Безбородько, 81), Кабаєв (Луньов, 73).
Університатя: Лазар - Кепецине, Папп, Раул Сілва, Банку - А. Крецу (Скречу, 65), Матей - Ханка (Рівалдіньо, 78), Рогулич (Баярам, 46), Іван - Колич (Маркович, 78)
Попередження: Нагнойний, 49, Назарина, 90+5 - Банку, 6, Кепецине, 55.