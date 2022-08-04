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Зоря переграла Університатю у першому матчі кваліфікації Ліги конференції

Сьогодні 22:22 264 0
Мінімальна перемога Зорі
Зоря переграла Університатю у першому матчі кваліфікації Ліги конференції
#Зоря, #Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Зоря у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій обіграла румунську Університату Крайову.

Матч завершився мінімальною перемогою луганського клубу з рахунком 1:0. 

Єдиний гол забив Денис Нагнойний, який замкнув подачу з кутового.

Ліга конференцій
Конференція, Півфінал
04 серпня

Зоря - Університатя Крайова 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Нагнойний

Зоря: Мацапура - Данченко, Імереков, Батагов, Вантух - Чурко (Мишньов, 78), Назарина, Булеца - Крістіан, Нагнойний (Безбородько, 81), Кабаєв (Луньов, 73).

Університатя: Лазар - Кепецине, Папп, Раул Сілва, Банку - А. Крецу (Скречу, 65), Матей - Ханка (Рівалдіньо, 78), Рогулич (Баярам, 46), Іван - Колич (Маркович, 78)

Попередження: Нагнойний, 49, Назарина, 90+5 - Банку, 6, Кепецине, 55.

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