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Голанд: Я повинен стати найкращим у всьому

Вчора 23:25 249 0
Голанд прокоментував перехід у Манчестер Сіті
Голанд: Я повинен стати найкращим у всьому
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд пояснив свій перехід в англійський клуб.

Про це розповів сам нападник в інтерв'ю Football Daily.

"Справа була в моїх відчуттях - чи зможу я приносити користь, отримувати максимум і, звичайно, розвиватися, тому що я все ще молодий, мені всього 22 роки. Важлива була можливість розвиватися. Думаю, тут це мені вдасться.

У чому мені треба стати кращим? У всьому. У всьому. Я повинен стати кращим у всьому. Якщо я хороший у чомусь одному, то можу стати кращим у чомусь ще", - сказав Голанд.

Нагадаємо, у контракті Голанда прописані відступні на 2024 рік.

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