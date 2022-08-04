Голанд: Я повинен стати найкращим у всьому

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд пояснив свій перехід в англійський клуб.

Про це розповів сам нападник в інтерв'ю Football Daily.

"Справа була в моїх відчуттях - чи зможу я приносити користь, отримувати максимум і, звичайно, розвиватися, тому що я все ще молодий, мені всього 22 роки. Важлива була можливість розвиватися. Думаю, тут це мені вдасться.

У чому мені треба стати кращим? У всьому. У всьому. Я повинен стати кращим у всьому. Якщо я хороший у чомусь одному, то можу стати кращим у чомусь ще", - сказав Голанд.