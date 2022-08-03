ПСЖ завершує трансфер Санчеша

Ренату Санчеш може перейти у ПСЖ

Півзахисник Лілля Ренату Санчеш наразі перебуває в Парижі.

Про це повідомляє GFFN з посиланням на Footmercato.

Португалець прибув для завершення свого трансферу у ПСЖ. 24-річний хавбек пройде медогляд та підпише контракт з парижанами. Його трансфер обійдеться клубу в 15 млн євро.

Санчеш вже погодив умови особистого договору. Він став ініціатором угоди з ПСЖ, адже Лілль віддавав перевагу пропозиції Мілана, який був готовий заплатити на 1 млн євро більше.

У минулому сезоні Ренату записав на свій рахунок 2 голи та 5 асистів у 30 матчах за Лілль.

Раніше повідомлялося, що Лілль не захотів продавати Санчеша в ПСЖ.