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ПСЖ завершує трансфер Санчеша

Сьогодні 16:26 275 0
Ренату Санчеш може перейти у ПСЖ
ПСЖ завершує трансфер Санчеша
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #ПСЖ, #Санчеш, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Лілля Ренату Санчеш наразі перебуває в Парижі.

Про це повідомляє GFFN з посиланням на Footmercato.

Португалець прибув для завершення свого трансферу у ПСЖ. 24-річний хавбек пройде медогляд та підпише контракт з парижанами. Його трансфер обійдеться клубу в 15 млн євро.

Санчеш вже погодив умови особистого договору. Він став ініціатором угоди з ПСЖ, адже Лілль віддавав перевагу пропозиції Мілана, який був готовий заплатити на 1 млн євро більше.

У минулому сезоні Ренату записав на свій рахунок 2 голи та 5 асистів у 30 матчах за Лілль.

Раніше повідомлялося, що Лілль не захотів продавати Санчеша в ПСЖ.

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