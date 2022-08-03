Гравець хоче велику зарплату

Джерело - Bild.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані зацікавив дортмундську Боруссію.

Про це повідомляє Bild.

Німецький клуб уже зробив йому пропозицію, зараз тривають переговори.

Найбільша проблема, з якою може зіштовхнутись Боруссія - зарплата, яку хоче отримувати уругваєць. Він хотів би заробляти близько 10 млн євро на рік.

Також Кавані веде переговори з Вільяреалом, але іспанська команда не виступатиме у ЛЧ в наступному сезоні.

Нагадаємо, Алле пройде курс хіміотерапії через злоякісну пухлину яєчка.