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Колишній нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані зацікавив дортмундську Боруссію.
Про це повідомляє Bild.
Німецький клуб уже зробив йому пропозицію, зараз тривають переговори.
Найбільша проблема, з якою може зіштовхнутись Боруссія - зарплата, яку хоче отримувати уругваєць. Він хотів би заробляти близько 10 млн євро на рік.
Також Кавані веде переговори з Вільяреалом, але іспанська команда не виступатиме у ЛЧ в наступному сезоні.
Нагадаємо, Алле пройде курс хіміотерапії через злоякісну пухлину яєчка.