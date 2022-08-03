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Кавані веде переговори з дортмундською Боруссією

Сьогодні 15:17 259 0
Гравець хоче велику зарплату
Кавані веде переговори з дортмундською Боруссією
#Манчестер Юнайтед, #Едінсон Кавані, #Боруссії Дортмунд

Джерело - Bild.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані зацікавив дортмундську Боруссію.

Про це повідомляє Bild.

Німецький клуб уже зробив йому пропозицію, зараз тривають переговори.

Найбільша проблема, з якою може зіштовхнутись Боруссія - зарплата, яку хоче отримувати уругваєць. Він хотів би заробляти близько 10 млн євро на рік.

Також Кавані веде переговори з Вільяреалом, але іспанська команда не виступатиме у ЛЧ в наступному сезоні.

Нагадаємо, Алле пройде курс хіміотерапії через злоякісну пухлину яєчка.

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