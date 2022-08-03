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Луческу: Ми будемо битися заради тих, хто захищає Україну

Сьогодні 11:35 206 0
Тренер киян розповів про майбутній матч у кваліфікації Ліги чемпіонів
Луческу: Ми будемо битися заради тих, хто захищає Україну
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Мірча Луческу, #Штурм Грац

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Київське Динамо буде битися за путівку в груповий етап Ліги чемпіонів заради тих, хто зараз захищає Україну.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Жодних сумнівів щодо складу немає, але я не скажу вам його. Знаєте, ми граємо вдома, але не зовсім вдома. Дуже прикро, що зараз немає українських журналістів - і це жахливо. Завтра буде аналогічна ситуація".

  Актуально: Динамо - Штурм - онлайн-трансляція LIVE

"На трибунах будуть українські жінки та діти, а чоловіки не мають права зараз залишати країну й захищають її. І ми будемо битися на полі, аби заради них подолати кваліфікацію та грати в Лізі чемпіонів", - сказав Луческу.

Нагадаємо, матчі 3-го кваліфай раунду Динамо - Штурм відбудуться 3 і 9 серпня.

Перший поєдинок віцечемпіон України зіграє вдома. Наш сайт проведе текстову трансляцію

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