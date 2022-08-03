Луческу: Ми будемо битися заради тих, хто захищає Україну

Тренер киян розповів про майбутній матч у кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Київське Динамо буде битися за путівку в груповий етап Ліги чемпіонів заради тих, хто зараз захищає Україну.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Жодних сумнівів щодо складу немає, але я не скажу вам його. Знаєте, ми граємо вдома, але не зовсім вдома. Дуже прикро, що зараз немає українських журналістів - і це жахливо. Завтра буде аналогічна ситуація".

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"На трибунах будуть українські жінки та діти, а чоловіки не мають права зараз залишати країну й захищають її. І ми будемо битися на полі, аби заради них подолати кваліфікацію та грати в Лізі чемпіонів", - сказав Луческу.

Нагадаємо, матчі 3-го кваліфай раунду Динамо - Штурм відбудуться 3 і 9 серпня.

Перший поєдинок віцечемпіон України зіграє вдома. Наш сайт проведе текстову трансляцію