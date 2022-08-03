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Луческу: Динамо точно не буде легко проти Штурма

Сьогодні 10:00 318 0
Тренер киян розповів про майбутній матч у кваліфікації Ліги чемпіонів
Луческу: Динамо точно не буде легко проти Штурма
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Мірча Луческу, #Штурм Грац

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо не буде легко в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Штурму.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Це не буде легка гра для нас. Ми чекаємо на важке протистояння в рамках європейського турніру. Уся команда розуміє, що за поєдинок чекає на нас завтра - для іміджу країни, для їхньої популярності. Як ви можете бачити, усі команди, які грають у єврокубках, дуже добре підготовлені, і участь у цих турнірах - це велика мотивація для кожного футболіста".

  АктуальноДинамо - Штурм - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів

"Штурм уже встигнув зіграти два офіційних матчі у своєму чемпіонаті, вони вже увійшли у змагальний ритм, і мають у цьому перевагу над нами. Наш суперник - дуже хороша команда, з хорошою організацією гри, футболісти знають, що мають робити на полі. Тож, нам точно легко не буде", - сказав Луческу.

Нагадаємо, матчі 3-го кваліфай раунду Динамо - Штурм відбудуться 3 і 9 серпня.

Перший поєдинок віцечемпіон України зіграє вдома. Наш сайт проведе текстову трансляцію.

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