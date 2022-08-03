Джерело - Tribuna.com.
Обидва матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Штурмом транслюватимуть на Setanta Sports та 2+2.
Про це повідомляє Tribuna.com.
У прямому ефірі поєдинки покаже Setanta. На 2+2 вони йтимуть із затримкою в 15 хвилин. Також гру можна буде переглянути на Динамо Київ TV.
Швидше за все, коментувати гру на 2+2 будуть Ігор Циганик та Володимир Звєров.
Перший матч розпочнеться 3 серпня о 21:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.
Матч-відповідь відбудеться 9 серпня о 21:30.