У прямому ефірі поєдинки покаже Setanta

Обидва матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Штурмом транслюватимуть на Setanta Sports та 2+2.

Про це повідомляє Tribuna.com.

У прямому ефірі поєдинки покаже Setanta. На 2+2 вони йтимуть із затримкою в 15 хвилин. Також гру можна буде переглянути на Динамо Київ TV.

Швидше за все, коментувати гру на 2+2 будуть Ігор Циганик та Володимир Звєров.

Перший матч розпочнеться 3 серпня о 21:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Матч-відповідь відбудеться 9 серпня о 21:30.