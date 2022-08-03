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Матчі Динамо - Штурм транслюватимуть на Setanta Sports та 2+2

Сьогодні 18:16 11799 0
У прямому ефірі поєдинки покаже Setanta
Матчі Динамо - Штурм транслюватимуть на Setanta Sports та 2+2
#Динамо Київ, #Штурм Грац, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Tribuna.com.

Обидва матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Штурмом транслюватимуть на Setanta Sports та 2+2.

Про це повідомляє Tribuna.com.

У прямому ефірі поєдинки покаже Setanta. На 2+2 вони йтимуть із затримкою в 15 хвилин. Також гру можна буде переглянути на Динамо Київ TV.

Швидше за все, коментувати гру на 2+2 будуть Ігор Циганик та Володимир Звєров.

Перший матч розпочнеться 3 серпня о 21:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Матч-відповідь відбудеться 9 серпня о 21:30.

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