Динамо - Штурм 1:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Динамо виграє у Штурма в першому матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЧ!

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Ванат виконував простріл у штрафний майданчик. але нікого не було на дальній стійці з динамівців.

87' Заміна від Мірчі Луческу: Бєсєдін пішов відпочивати, замість нього гру продовжив Ванат.

86' Пішла подача з кутового від Штурма, але м'яч перелетів усіх і пішов за межі поля.

84' Караваєв вийшов на ударну позицію, але вище пробив вінгер Динамо.

82' Вівчаренко віддав на Буяльського, Віталій пробивав, але повз ворота пішов м'яч.

80' Штрафний виконували гравці австрійської команди, але Кендзьора вибив м'яч подалі від своїх воріт.

78' Ще одна зміна в складі Штурму: Демаку вийшов на поле замість Прасса.

76' Буяльський виконував подачу в штрафний майданчик, але гості відбилися.

74' Непогану атаку розвивали кияни, але в Гармаша не вийшло вдало пробити по воротах.

72' Шапаренко з Буяльським розіграли корнер, але Бєсєдін головою пробив вище воріт.

70' Також дві заміни від Мірчі Луческу: замість Дубінчака та Шепелєва на поле вийшли Вівчаренко та Гармаш.

68' Подвійна заміна від Штурму: замість Гірлендера та Данте на поле вийшов Любич та Шнегг.

67' Бєсєдін виконував подачу з правого флангу, але зависоко пішов цей крос, ніхто з партнерів не відгукнувся.

65' Караваєв намагався прострілити з правого флангу, але від захисника м'яч пішов у аут.

63' Продовжує Динамо контролювати м'яч, розтягуючи схему суперника.

61' Газібегович підштовхнув Попова - фол в атаці!

59' Сидорчук наважився на далній удар, проте вище воріт полетів м'яч.

57' Сидорчук втікав у контратаку, але забарився з передачею і в підсумку Буяльського накрили гравці, що поверталися в оборону.

55' Намагався Гірлендер з дальньої дистанції пробити, але Сидорчук цей постріл заблокував.

54' Караваєв прострілив на Бєсєдіна, але Артем влучив у захисника.

53' Кендзьора отрима м'яч на фланзі, але через невдалу обробку не зміг виконати подачу.

51' По черзі команди контролюють м'яч без особливого просування вперед.

49' Шепелєв грубо зіграв у центрі поля, ще один "гірчичник" у нашому матчі.

47' Гірлендер за підніжку в центрі поля отримав жовту картку.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Динамо мінімально переграє Штурм.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Пішла подача від Газібеговіча, але Бущан забрав м'яч у руки.

43' Караваєв на фланзі боровся з захисником, але лише аут заробив.

41' Станкович отримав "гірчичник" за фол у центрі поля проти Буяльського.

39' Буяльський опинився на газоні після зіткнення з суперником. Медики на полі.

37' Дубінчак помилився з передачею, але Попов встиг підстрахвати партнера і в підкаті вибити м'яч в аут.

35' Класну комбінацію розіграли кияни, але після прострілу від Кендзьори м'яч пішов на кутовий.

34' Бєсєдін на фланзі намагався пройти суперника один в один, але втратив м'яч.

33' Шапаренко виконував закидання на Караваєва, але скидку від Олексндра перехопили захисники.

32' Штурм кутовий виконував, але кияни відбилися.

30' Дубінчак знову подавав у штрафний майданчик, м'яч відскочив до Караваєва, який пробивав по воротах, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

28' ГОООООЛ! Динамо виходить вперед! Дубінчак виконав класний простріл з лівого флангу, Караваєв ідеально підставив ногу і переправив м'яч у дальній кут воріт.

26' Знову кияни захопили під контроль м'яч і намагаються побудувати позиційну атаку.

24' З флангу прострілював Гірлендер на Хьойлунда, але нападник Штурма в дотик пробив трохи вище поперечини.

22' Бєсєдін головою пробивав після подачі з кутового, але далеко від воріт пройшов м'яч.

21' Попов отримав жовту карту за грубий фол у центрі поля.

20' Сидорчук з Поповим непорозумілися і Хьойлунд вийшов один на один, але Бущан виявився сильнішим у цій дуелі.

19' Шепелєв намагався виконати подачу з лівого флангу, але влучив у захисника.

17' Пробивав Микола Шапаренко, але влучив у стінку.

16' Вютріх грубо збив Буяльського перед штрафним майданчиком Штурма. Жовта для хавбека гостей і небезпечний стандарт для киян.

15' З дальньої дистанції пробивав Хорват, але Бущан потягнув цей удар.

13' Головою пробивав Хьойлунд, але повз ворота пройшов м'яч.

11' Дубінчак по флангу проривався і віддавав на Шепелєва, але той втратив м'яч під час дриблінгу.

10' Кендзьора грубо у центрі поля в підкаті зіграв, усне попередження для польського захисника.

8' Сидорчук виконував пас у розріз на Бєсєдіна, але цю передачу було перехоплено.

6' Контролюють кияни м'яч, але вперед не поспішають прориватися.

4' Несподіванно на правому фланзі атаки в Динамо грає не Циганков, а Олександр Караваєв. Віктор отримав травму на розминці.

3' Буяльський намагався закидання виконати у штрафний майданчик, але цю передачу перехопили захисники Штурма.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить національний гімн України!

Лунає гімн Австрії.

Гравці виходять на поле!

Стартові склади команд:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Шепелєв – Бесєдін

Штурм: Зібенхандль – Газібеговіч, Аффенгрубер, Вютріх, Данте – Станковіч – Хірлендер, Хорват, Прасс – Саркарія, Хьойлунд

Київське Динамо зіграє першу зустріч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського Штурма.

Матч відбудеться у середу, 3 серпня, на Міському стадіоні у польському Лодзі. Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 20:45.