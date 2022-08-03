Динамо - Штурм 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

22' Бєсєдін головою пробивав після подачі з кутового, але далеко від воріт пройшов м'яч.

21' Попов отримав жовту карту за грубий фол у центрі поля.

20' Сидорчук з Поповим непорозумілися і Хьойлунд вийшов один на один, але Бущан виявився сильнішим у цій дуелі.

19' Шепелєв намагався виконати подачу з лівого флангу, але влучив у захисника.

17' Пробивав Микола Шапаренко, але влучив у стінку.

16' Вютріх грубо збив Буяльського перед штрафним майданчиком Штурма. Жовта для хавбека гостей і небезпечний стандарт для киян.

15' З дальньої дистанції пробивав Хорват, але Бущан потягнув цей удар.

13' Головою пробивав Хьойлунд, але повз ворота пройшов м'яч.

11' Дубінчак по флангу проривався і віддавав на Шепелєва, але той втратив м'яч під час дриблінгу.

10' Кендзьора грубо у центрі поля в підкаті зіграв, усне попередження для польського захисника.

8' Сидорчук виконував пас у розріз на Бєсєдіна, але цю передачу було перехоплено.

6' Контролюють кияни м'яч, але вперед не поспішають прориватися.

4' Несподіванно на правому фланзі атаки в Динамо грає не Циганков, а Олександр Караваєв. Віктор отримав травму на розминці.

3' Буяльський намагався закидання виконати у штрафний майданчик, але цю передачу перехопили захисники Штурма.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить національний гімн України!

Лунає гімн Австрії.

Гравці виходять на поле!

Стартові склади команд:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Шепелєв – Бесєдін

Штурм: Зібенхандль – Газібеговіч, Аффенгрубер, Вютріх, Данте – Станковіч – Хірлендер, Хорват, Прасс – Саркарія, Хьойлунд

Київське Динамо зіграє першу зустріч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського Штурма.

Матч відбудеться у середу, 3 серпня, на Міському стадіоні у польському Лодзі. Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 20:45.