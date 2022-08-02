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АПЛ планує публікувати переговори суддів із VAR після матчів

Вчора 23:26 141 0
АПЛ розраховує, що публікація переговорів арбітрів підвищить прозорість прийнятих рішень.
АПЛ планує публікувати переговори суддів із VAR після матчів
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - football.ua.

Англійська Прем'єр-ліга планує забезпечити глядачам доступ до записів переговорів суддів з помічниками VAR.

Про це повідомляє The Times.

Глава АПЛ Річард Мастерс підтвердив, що ліга планує публікувати записи переговорів арбітрів після ігор, а ця ідея отримала широку підтримку.

"Ми хочемо показувати людям, як приймаються рішення", – сказав Мастерс.

АПЛ розраховує, що публікація переговорів арбітрів підвищить прозорість прийнятих рішень. Аудіо збираються викладати лише після ігор. Аналогічна практика вже використовується у МЛС.

Раніше повідомлялось, що футболісти АПЛ хочуть припинити вставати на коліно перед початком кожної гри.

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