АПЛ планує публікувати переговори суддів із VAR після матчів

Джерело - football.ua.
Англійська Прем'єр-ліга планує забезпечити глядачам доступ до записів переговорів суддів з помічниками VAR.
Про це повідомляє The Times.
Глава АПЛ Річард Мастерс підтвердив, що ліга планує публікувати записи переговорів арбітрів після ігор, а ця ідея отримала широку підтримку.
"Ми хочемо показувати людям, як приймаються рішення", – сказав Мастерс.
АПЛ розраховує, що публікація переговорів арбітрів підвищить прозорість прийнятих рішень. Аудіо збираються викладати лише після ігор. Аналогічна практика вже використовується у МЛС.
Раніше повідомлялось, що футболісти АПЛ хочуть припинити вставати на коліно перед початком кожної гри.