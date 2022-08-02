Фаворов перейшов у клуб четвертого польського дивізіону

Джерело - kswieczysta.
Український захисник Денис Фаворов підписав контракт з клубом Вечиштей Краків.
Про це повдіомляє пресслужба польського клубу.
Команда виступає у четвертому за рангом польському дивізіоні. Контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на рік. 31-річний гравець буде виступати за команду під 45-м номером.
В минулому сезоні Фаворов провів 24 матчі за Зорю та забив 1 гол при 2 гольових передачах.
Раніше Фаворов був близьким до переходу до Ворскли. Однак домовитись з приводу контракту сторонам не вдалося.