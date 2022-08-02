Головне
Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:18 3094
Favbet Foundation допоміг евакуювати 537 мешканців з окупованих територій
Сьогодні 15:39 2111
Зоря дізналася потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 15:18 853
Дніпро-1 зустрінеться з переможцем пари АЕК Ларнака - Партизан у плей-оф кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 14:11 863
Україна завершила Європейський юнацький олімпійський фестиваль на 7 місці у медальному заліку
Сьогодні 12:14 275
Динамо - Штурм: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:58 3891
«Все буде Україна»: школярі з Київщини передали дитячі малюнки захисникам України на передову
Вчора 12:17 2195
Алонсо виступатиме за Астон Мартін з 2023 року
Вчора 11:19 373
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
Вчора 10:54 12143
Рейтинг ATP: Крутих повернув статус першої ракетки України
Вчора 10:48 22349
Прямі трансляції

Фаворов перейшов у клуб четвертого польського дивізіону

Сьогодні 19:41 235 0
Фаворов знайшов новий клуб
Фаворов перейшов у клуб четвертого польського дивізіону
#Денис Фаворов

Джерело - kswieczysta.

Український захисник Денис Фаворов підписав контракт з клубом Вечиштей Краків.

Про це повдіомляє пресслужба польського клубу.

Команда виступає у четвертому за рангом польському дивізіоні. Контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на рік. 31-річний гравець буде виступати за команду під 45-м номером.

В минулому сезоні Фаворов провів 24 матчі за Зорю та забив 1 гол при 2 гольових передачах.

Раніше Фаворов був близьким до переходу до Ворскли. Однак домовитись з приводу контракту сторонам не вдалося.

Коментарі ()
Популярне зараз
В Україні загинули два російські баскетболісти В Україні загинули два російські баскетболісти 2428
Динамо - Штурм: онлайн-трансляція Динамо - Штурм: онлайн-трансляція 3891
Бурбас: Цітаішвілі дуже некрасиво пішов з Динамо Бурбас: Цітаішвілі дуже некрасиво пішов з Динамо 1299
Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 3094
Favbet Foundation допоміг евакуювати 537 мешканців з окупованих територій Favbet Foundation допоміг евакуювати 537 мешканців з окупованих територій 2111
Русин підписав контракт із Зорею, - ЗМІ Русин підписав контракт із Зорею, - ЗМІ 1139
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13789
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 5373 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 18675
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30909 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 204854
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 20227