Фаворов перейшов у клуб четвертого польського дивізіону

Фаворов знайшов новий клуб

Джерело - kswieczysta.

Український захисник Денис Фаворов підписав контракт з клубом Вечиштей Краків.

Про це повдіомляє пресслужба польського клубу.

Команда виступає у четвертому за рангом польському дивізіоні. Контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на рік. 31-річний гравець буде виступати за команду під 45-м номером.

В минулому сезоні Фаворов провів 24 матчі за Зорю та забив 1 гол при 2 гольових передачах.

Раніше Фаворов був близьким до переходу до Ворскли. Однак домовитись з приводу контракту сторонам не вдалося.