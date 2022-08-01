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Дніпро-1 підпише Пейшото та Маїлтона у Металіста

Вчора 23:55 167 0
Трансфери відбудуться взимку
Дніпро-1 підпише Пейшото та Маїлтона у Металіста
#Металіст, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 взимку може посилитись двома гравцями Металіста.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"Взимку є ймовірність очікувати у Дніпрі двох футболістів харківського Металіста. Це центрфорвард Матеус Пейшото, він зараз в оренді в бразильському клубі Сеара. Оренда до зими, і, наскільки я чув, Матеус Пейшото готовий повернутись в Україну і грати в Україні.

Ще один футболіст - це Маїлтон, правий захисник. Він зараз виступає за Шапекоенсе. Також оренда закінчується наприкінці цього року, тому футболісти з найбільшою ймовірністю повернення в український футбол", - розповів Вацко.

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