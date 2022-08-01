Головне
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
Сьогодні 10:54 10835
Динамо - Штурм: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:30 2335
«Все буде Україна»: школярі з Київщини передали дитячі малюнки захисникам України на передову
Сьогодні 12:17 142
Алонсо виступатиме за Астон Мартін з 2023 року
Сьогодні 11:19 186
Рейтинг ATP: Крутих повернув статус першої ракетки України
Сьогодні 10:48 22064
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 10:15 230338
ПСЖ виграв Суперкубок Франції
Вчора 22:56 671
Збірна Англії здолала Німеччину у фіналі жіночого Євро-2022
Вчора 21:39 618
Помер найтитулованіший гравець в історії НБА
Вчора 20:39 1878
Ферстаппен виграв Гран-прі Угорщини
Вчора 18:09 458
Прямі трансляції

Фінал жіночого Євро-2022 побив рекорд відвідуваності серед чоловічих та жіночих ЧЄ

Сьогодні 10:36 448 0
Матч відвідало 87 192 глядачів
Фінал жіночого Євро-2022 побив рекорд відвідуваності серед чоловічих та жіночих ЧЄ
#Жіноче Євро-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Фінальний матч чемпіонату Європи серед жінок Англія - Німеччина (2:1) відвідали 87 192 глядачі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Це рекордна відвідуваність для чемпіонатів Європи з урахуванням як жіночих, так і чоловічих турнірів.

  Актуально: Англія - Німеччина 2:1: огляд фіналу жіночого Євро-2022

Гра відбулась у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича 10835
Рейтинг ATP: Крутих повернув статус першої ракетки України Рейтинг ATP: Крутих повернув статус першої ракетки України 22064
Гламурний блогер Діма після свого відео потрапив до фільтраційного табору СБУ Гламурний блогер Діма після свого відео потрапив до фільтраційного табору СБУ 7948
Посол України в Туреччині: Вдячний Фенербахче за пояснення Посол України в Туреччині: Вдячний Фенербахче за пояснення 4915
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України 230338
Динамо - Штурм: онлайн-трансляція Динамо - Штурм: онлайн-трансляція 2335
Рекомендуємо
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 8050
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 18178
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 18634
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 23106
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 223397 5
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20827