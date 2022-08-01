Фінал жіночого Євро-2022 побив рекорд відвідуваності серед чоловічих та жіночих ЧЄ

Матч відвідало 87 192 глядачів

Джерело - Чемпіон.

Фінальний матч чемпіонату Європи серед жінок Англія - Німеччина (2:1) відвідали 87 192 глядачі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Це рекордна відвідуваність для чемпіонатів Європи з урахуванням як жіночих, так і чоловічих турнірів.

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Гра відбулась у Лондоні на стадіоні Вемблі.