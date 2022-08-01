Фінал жіночого Євро-2022 побив рекорд відвідуваності серед чоловічих та жіночих ЧЄ

Джерело - Чемпіон.
Фінальний матч чемпіонату Європи серед жінок Англія - Німеччина (2:1) відвідали 87 192 глядачі.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Це рекордна відвідуваність для чемпіонатів Європи з урахуванням як жіночих, так і чоловічих турнірів.
Актуально: Англія - Німеччина 2:1: огляд фіналу жіночого Євро-2022
Гра відбулась у Лондоні на стадіоні Вемблі.
Record breaking from start to finish 🤩— UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 31, 2022
The #WEURO2022 final has become the ALL-TIME most-attended match at either a men's or women's EURO final tournament 👏👏👏 pic.twitter.com/4wZqIP7rlm