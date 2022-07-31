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Фегервар програв Пакшу: результати матчів 1 туру чемпіонату Угорщини

Вчора 23:40 142 0
Фаворов не реалізував пенальті у матчі з Ференцварошом
Фегервар програв Пакшу: результати матчів 1 туру чемпіонату Угорщини
#Дебрецен, #Євген Макаренко, #Фегервар, #Ференцварош, #Артем Шабанов, #Іван Петряк, #Артем Фаворов

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі першого туру Угорського національного чемпіонату І з футболу.

Фегервар Макаренко, Шабанова та Петряка зазнав поразки у матчі з Пакшом. Фаворов не реалізував пенальті у ворота Ференцвароша - Пушкаш Академія українця програла, пропустивши гол у компенсовані хвилини зустрічі.

Угорський національний чемпіонат І з футболу
1 тур
29 липня

Гонвед - Залагерсег 0:1 (0:0)

30 липня

Кечкемет - Вашаш 0:0

Уйпешт - Мезекевешд Жорі 1:1 (1:0)

31 липня

Кішварда - Дебрецен 2:2 (0:0)

Пакш - Фегервар 2:0 (1:0)

Ференцварош - Пушкаш Академія 1:0 (0:0)

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