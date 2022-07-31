Фегервар програв Пакшу: результати матчів 1 туру чемпіонату Угорщини

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі першого туру Угорського національного чемпіонату І з футболу.
Фегервар Макаренко, Шабанова та Петряка зазнав поразки у матчі з Пакшом. Фаворов не реалізував пенальті у ворота Ференцвароша - Пушкаш Академія українця програла, пропустивши гол у компенсовані хвилини зустрічі.
Угорський національний чемпіонат І з футболу
1 тур
29 липня
Гонвед - Залагерсег 0:1 (0:0)
30 липня
Кечкемет - Вашаш 0:0
Уйпешт - Мезекевешд Жорі 1:1 (1:0)
31 липня
Кішварда - Дебрецен 2:2 (0:0)
Пакш - Фегервар 2:0 (1:0)
Ференцварош - Пушкаш Академія 1:0 (0:0)