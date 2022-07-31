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Кривбас розгромив аматорський клуб у спарингу

Вчора 21:56 180 0
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Кривбас розгромив аматорський клуб у спарингу
#Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 липня, Кривбас провів другий контрольний матч на Закарпатті.

Кривбас розгромив аматорський Севлюш із Закарпатської області - 9:0.

Контрольний матч
31 липня

Севлюш (Закарпаття) - Кривбас (Кривий Ріг) 0:9 (0:5)

Голи: 0:1 - 6 Банада, 0:2 - 11 Хобленко, 0:3 - 28 Задерака, 0:4 - 40 Волошин, 0:5 - 45 Банада,  0:6 - 48 Хомченовський, 0:7 - 63 Рябов, 0:8 - 64 Рябов, 0:9 - 70 Попчук.

Кривбас: Андрій Кліщук (Богдан Хома, 46), Євген Опанасенко (Микита Татарков, 46), В’ячеслав Рябов (к), Тимур Стецьков (Іван Зотько, 46), Максим Задерака (Гліб Попчук, 31), Євген Банада (Дмитро Семенов, 46), Денис Шевченко, Тимур Кораблін (Андрій Понєдєльнік, 46), Роман Дебелко (Дмитро Хомченовський, 46), Назар Волошин (Денис Устименко, 46), Олексій Хобленко (Іван Козак, 25; Віталій Вернидуб, 46).

Раніше Кривбас переміг Минай у контрольному матчі.

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