Арсенал обрав нового капітана

В Арсенала новий капітан

Хавбек Мартін Едегор став новим капітаном Арсенала.

Про це повдіомляє пресслужба англійського клубу.

Рішення Мікеля Артети підтримала вся команда та керівництво клубу.

23-річний гравець виступає за "канонірів" з січня 2021 року, провівши 60 матчів та забивши 9 голів. Спочатку Едегор грав у оренді, а потім перейшов на повноцінній основі.

Футболіст з березня 2021 року також є капітаном збірної Норвегії, за яку провів 43 матчі.

У сезоні 2021/22 Едегор був віцекапітаном Арсенала. Раніше пов’язка належала Граніту Джаці.

Раніше Арсенал презентував третій комплект форми.