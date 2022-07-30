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Арсенал обрав нового капітана

Сьогодні 14:38 294 0
В Арсенала новий капітан
Арсенал обрав нового капітана
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Едегор, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Хавбек Мартін Едегор став новим капітаном Арсенала.

Про це повдіомляє пресслужба англійського клубу.

Рішення Мікеля Артети підтримала вся команда та керівництво клубу.

23-річний гравець виступає за "канонірів" з січня 2021 року, провівши 60 матчів та забивши 9 голів. Спочатку Едегор грав у оренді, а потім перейшов на повноцінній основі.

Футболіст з березня 2021 року також є капітаном збірної Норвегії, за яку провів 43 матчі.

У сезоні 2021/22 Едегор був віцекапітаном Арсенала. Раніше пов’язка належала Граніту Джаці.

Раніше Арсенал презентував третій комплект форми.

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