Челсі готовий віддати Вернера в оренду

Нападник може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Нападник Тімо Вернер минулого сезону отримував недостатньо ігрової практики в Челсі, а тому може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Лондонський клуб готовий відпустити Тімо Вернера до іншого клубу на правах оренди.

Стверджується, що за німецького форварда змагатимуться два клуби – Ювентус та РБ Лейпциг. В угоді буде опція викупу.

Минулого сезону Вернер провів 37 поєдинків, у яких забив 11 голів та віддав шість результативних передач.

Раніше Тухель відмовився відпускати Вернера у Лейпциг.