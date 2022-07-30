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Евертон - Динамо 3:0. Огляд матчу

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Евертон - Динамо 3:0. Огляд матчу
Евертон - Динамо 3:0. Огляд матчу
#Динамо Київ, #Евертон

Джерело - Чемпіон.

У Ліверпулі на стадіоні Гудісон Парк у рамках благодійного турне Динамо поступилось Евертону.

Контрольний матч
29 липня

Евертон - Динамо 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Калвер-Льюїн, 2:0 - 73 Макніл, 3:0 - 78 Макніл

Евертон: Пікфорд – Паттерсон (Воррінгтон, 83), Тарковські (Міллс, 83), Кін (Холгейт, 62), Годфрі (Велш, 83), Миколенко (к, Віньягра, 72), Дукуре (Аллан, 72), Івобі (Нкунку, 83), Гордон (Рондон, 72), Грей (Макніл, 62), Калверт-Льюїн (Деле Аллі, 62).

Динамо: Нещерет (Бойко, 46) – Кравченко (Тимчик, 46), Бурда (Забарний, 46), Сирота (Боль, 74), Вівчаренко – Андрієвський (Яцик, 74), Шепелєв, Караваєв, Гармаш (к, Бєсєдін, 74), Антюх (Шапаренко, 36) – Ванат (Царенко, 83).

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