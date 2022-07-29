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Динамо поступилося Евертону у благодійному матчі

Вчора 23:49 578 0
Динамо поступилося Евертону у благодійному матчі
#Динамо Київ, #Евертон

Джерело - Чемпіон.

У Ліверпулі на стадіоні Гудісон Парк у рамках благодійного турне під гаслом Match For Peace! Stop The War відбувся матч Евертон - Динамо. 

На старті матчу клуб АПЛ вийшов вперед: Калвер-Льюїн головою перекинув голкіпера киян Нещерета. Наприкінці першого тайму Динамо могло зрівняти рахунок, але голкіпер суперника Пікфорд потягнув удар Андріївського зі штрафного.

У другому таймі матчу Макніл оформив дубль. Київська команда поступилася з рахунком 0:3. 

Відзначимо, що Динамо у цьому матчі грало експериментальним складом після складного протистояння з Фенербахче.

Контрольний матч
29 липня

Евертон - Динамо 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Калвер-Льюїн, 2:0 - 73 Макніл, 3:0 - 78 Макніл

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