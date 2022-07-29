Зоря оголосила заявку на 3-й раунд кваліфікації Ліги конференцій

У список потрапили 23 футболісти

Джерело - ФК Зоря.

Зоря визначилася із заявкою на матчі з румунською Університатя у рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

У список потрапили 23 футболісти.

Голкіпери: Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Олександр Сапутін;

Захисники: Максим Імереков, Арсеній Батагов, Ігор Снурніцин, Ахмед Алібеков, Роман Вантух, Олег Данченко, Максим Сміян;

Півзахисники: Дмитро Мишньов, Микола Михайленко, Єгор Назарина, Володимир Бражко, Сергій Булеца, Максим Хлань, Денис Нагнойний, В’ячеслав Чурко, Крістіан;

Нападники: Владислав Кабаєв, Даниїл Алефіренко, Максим Луньов, Денис Безбородько.

Перша номінально домашня зустріч пройде 4 серпня в Любліні, матч-відповідь відбудеться у Румунії 11 серпня.