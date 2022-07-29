Шахтар планує грати деякі матчі УПЛ у Польщі

Донецький Шахтар планує грати матчі УПЛ в Польщі на стадіоні Легії.

Про це повідомляє польський ресурс Eurosport - TVN24.

"Наскільки ми знаємо, наша ліга має розпочатись 23-24 серпня. Ми збираємось почати сезон у Києві, зіграти 1-2 матчі там. Пізніше ми також плануємо виступати у Львові. Деякі зустрічі також можуть пройти у Варшаві.

Очікуємо, що стадіони на 3 іграх Ліги чемпіонів будуть заповненими", - сказав директор зі стратегії та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов.