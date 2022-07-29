Шахтар планує грати деякі матчі УПЛ у Польщі

Джерело - Tribuna.com.
Донецький Шахтар планує грати матчі УПЛ в Польщі на стадіоні Легії.
Про це повідомляє польський ресурс Eurosport - TVN24.
"Наскільки ми знаємо, наша ліга має розпочатись 23-24 серпня. Ми збираємось почати сезон у Києві, зіграти 1-2 матчі там. Пізніше ми також плануємо виступати у Львові. Деякі зустрічі також можуть пройти у Варшаві.
Очікуємо, що стадіони на 3 іграх Ліги чемпіонів будуть заповненими", - сказав директор зі стратегії та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов.
Раніше планувалось, що у Варшаві відбудуться ігри Шахтаря лише у Лізі чемпіонів.
Квитки на матчі турніру можна буде придбати в одному пакеті (на 3 гри). Їхня реалізація для власників абонементів має початись 8-10 серпня. Ще через 10-14 днів їх можуть придбати всі охочі.
Реалізація окремих квитків почнеться тоді, коли стануть відомі дати.