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Шахтар планує грати деякі матчі УПЛ у Польщі

Сьогодні 20:10 238 0
Реалізація окремих квитків почнеться тоді, коли стануть відомі дати
Шахтар планує грати деякі матчі УПЛ у Польщі
#Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Донецький Шахтар планує грати матчі УПЛ в Польщі на стадіоні Легії.

Про це повідомляє польський ресурс Eurosport - TVN24.

"Наскільки ми знаємо, наша ліга має розпочатись 23-24 серпня. Ми збираємось почати сезон у Києві, зіграти 1-2 матчі там. Пізніше ми також плануємо виступати у Львові. Деякі зустрічі також можуть пройти у Варшаві.

Очікуємо, що стадіони на 3 іграх Ліги чемпіонів будуть заповненими", - сказав директор зі стратегії та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов.

Раніше планувалось, що у Варшаві відбудуться ігри Шахтаря лише у Лізі чемпіонів.

Квитки на матчі турніру можна буде придбати в одному пакеті (на 3 гри). Їхня реалізація для власників абонементів має початись 8-10 серпня. Ще через 10-14 днів їх можуть придбати всі охочі.

Реалізація окремих квитків почнеться тоді, коли стануть відомі дати.

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