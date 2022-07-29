Безбородько підписав контракт із Зорею

Угоду підписано на півроку

Джерело - ФК Зоря.

Луганська Зоря підписала контракт з нападником Денисом Безбородьком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб заявив 28-річного футболіста на наступний сезон УПЛ. Угода з українцем розрахована до 31 грудня 2022 року.

Ексфорвард Десни перебував разом із луганською командою на зборах. Була інформація, що він нібито відмовився від співпраці та шукатиме клуб за кордоном.

Минулого сезону Безбородько провів за Десну 19 матчів у всіх турнірах, забивши 7 голів і зробивши 2 асисти.

Нападник вже виступав у складі Зорі у період з 2015 по 2018 рік.