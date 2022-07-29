Монзуль судитиме фінал жіночого Євро

Джерело - Чемпіон.
Українська арбітриня Катерина Монзуль призначена на фінал жіночого Євро-2022 між збірними Англії та Німеччини.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Вона буде головною арбітринею.
Інша українка Марина Стрілецька разом з полячкою Пауліною Барановською виступлять як асистенток Монзуль.
Четверта суддя: Стефані Фраппар (Франція).
Система VAR - Паоло Валері, асистенти - Мауріціо Маріані (обидва - Італія), Пол ван Букель (Нідерланди).
Фінал відбудеться 31 липня на Вемблі, початок - о 19.00.
2022 Women's EURO Final Appointment:— Law 5 - The Ref (@Law5_TheRef) July 29, 2022
ENGLAND - GERMANY
Referee: Kateryna Monzul (UKR)
Assistant Referee 1: Maryna Striletska (UKR)
Assistant Referee 2: Paulina Baranowska (POL)
Fourth Official: Stéphanie Frappart (FRA)
Video Assistant Referee: Paolo Valeri (ITA) pic.twitter.com/euOJf761nZ