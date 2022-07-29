Монзуль судитиме фінал жіночого Євро

Фінал відбудеться 31 липня на Вемблі

Джерело - Чемпіон.

Українська арбітриня Катерина Монзуль призначена на фінал жіночого Євро-2022 між збірними Англії та Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Вона буде головною арбітринею.

Інша українка Марина Стрілецька разом з полячкою Пауліною Барановською виступлять як асистенток Монзуль.

Четверта суддя: Стефані Фраппар (Франція).

Система VAR - Паоло Валері, асистенти - Мауріціо Маріані (обидва - Італія), Пол ван Букель (Нідерланди).

Фінал відбудеться 31 липня на Вемблі, початок - о 19.00.