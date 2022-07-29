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Монзуль судитиме фінал жіночого Євро

Сьогодні 17:25 234 0
Фінал відбудеться 31 липня на Вемблі
Монзуль судитиме фінал жіночого Євро
#Катерина Монзуль

Джерело - Чемпіон.

Українська арбітриня Катерина Монзуль призначена на фінал жіночого Євро-2022 між збірними Англії та Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Вона буде головною арбітринею.

Інша українка Марина Стрілецька разом з полячкою Пауліною Барановською виступлять як асистенток Монзуль.

Четверта суддя: Стефані Фраппар (Франція).

Система VAR - Паоло Валері, асистенти - Мауріціо Маріані (обидва - Італія), Пол ван Букель (Нідерланди).

Фінал відбудеться 31 липня на Вемблі, початок - о 19.00.

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