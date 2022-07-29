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Український тренер після росії і Криму очолив окупаційний клуб

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Український тренер після росії і Криму очолив окупаційний клуб
#Сергій Шевченко

Джерело - football24.ua.

Росіяни створили клуб Фрегат в Херсоні на базі місцевого Кристала.

Про це повідомили в своєму Telegram-каналі.

Головним тренером так званого нового клубу стане Сергій Шевченко, який примудрився з 2014 року попрацювати з Таврією-ТСК в окупаованому Криму, російському Сахаліні, Таврією-Сімферополь, Кристалом та Миколаєвом в Україні.

Цікаво, що сам Шевченко має дуже невизначену позицію щодо війни росіян проти України. Зокрема, фахівець раніше позував з прапорами УПА та України з написом Севастополь.

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