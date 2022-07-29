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Роналду може повернутися у Спортінг

Сьогодні 10:38 489 0
Кріштіану Роналду може змінити клуб
Роналду може повернутися у Спортінг
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Спортінг, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду розглядає можливість повернутися у Спортінг, де й розпочиналася його професійна кар'єра.

Про це повідомляє The Athletic.

Щоправда, поки що Манчестер Юнайтед не готовий обговорювати відхід гравця, але агенти Роналду вивчають різні варіанти покинути команду.

При цьому і гранди європейського футболу не поспішають з пропозиціями до МЮ, тому португалець не відкидає можливості під кінець кар'єри повернутися до Спортінга.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може купити Неймара на заміну Роналду.

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